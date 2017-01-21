В странах Европы продлят пограничный контроль

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Еврокомиссия даст добро для Германии, Швеции, Дании, Австрии и Норвегии на возможность продолжить усиленный контроль на своих границах до мая 2017 года. Эту информацию озвучило немецкое издание Die Welt, ссылаясь на свои источники в Еврокомиссии.Для позитивного ответа Еврокомиссии нужно предоставить веские аргументы в пользу принятия этого решения. Если верить источникам Die Welt, то среди таких было названо большая вероятность прибытия в регион новой волны нелегальных мигрантов с Греции, а также уже имеющаяся проблема большего количества обращений по поводу предоставления убежищ. На следующей неделе в Мальте предстоит встретиться главам министерств иностранных дел стран ЕС, где и будет вынесена на обсуждения эта тема. Важно отметить, что для продления пограничного контроля нужно получить голос «за» от всех представителей стран ЕС.Как было известно ранее, министр внутренних дел Германии Томас де Мезьер сообщал о намерениях усилить контроль границ страны в 2017 году. По данным немецких ведомств число беженцев, которых принимают в страну, резко сократилось больше, чем наполовину. При этом ежегодно на финансирование миграционной проблемы идет около 20 миллиардов евро из бюджета Германии.