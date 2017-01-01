Сотни мигрантов пытались прорваться через границу с Испанией

Reuters пишет, что сегодня сотни мигрантов стали штурмовать участок государственной границы между Марокко и испанским анклавом Сеута, расположенный в 1100 км к югу от Сахары, - передает replyua.net.
Сотни мигрантов скопились у высокой стены, отделяющий испанский город от Марокко. Некоторые из них пытались брать шестиметровый забор с колючей проволокой штурмом, однако в итоге были отправлены испанскими пограничниками обратно. Двое из них сильно пострадали и были госпитализированы в больнице Сеуты – таким образом, они таки достигли своей цели, оказавшись на территории ЕС, в то время как остальные мигранты были возвращены обратно в Марокко.
В ходе столкновений с мигрантами пятеро испанских полицейских и 50 марокканских полицейских получили ранения – беженцы пустили в ход камки и арматуру, пытаясь прорваться через ворота, чтобы добраться до забора. Как сообщалось ранее, оба африканских анклава Испании – Сеута и Мелилья, часто используются мигрантами в качестве точек проникновения в ЕС, которые пытаются либо преодолеть шестиметровую стену, либо проплыть вдоль побережья.