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Все мигранты должны вернуться в Африку, - министр внутренних дел Германии

Все мигранты должны вернуться в Африку, - министр внутренних дел Германии
Как сообщает replyua.net со ссылкой на Reuters, министр внутренних дел Германии заявил сегодня, что Европе следует остановить прием беженцев – все лодки с мигрантами надо останавливать и отправлять обратно в Африку, не давая им сойти на берег.

Немецкий чиновник сделал это заявление в своем интервью для газеты «Sonntag». По его словам, береговые охраны стран Европейского союза должны перенять тактику австралийских служб, которые перехватывают мигрантов в море и перенаправляют их в лагеря для беженцев в других странах. Он назвал эту тактику «системой австралийского стиля». Министр МВД Германии объяснил: «Перспектива быть выдворенными из территориальных вод и не достичь берегов Европы должна останавливать мигрантов от очень опасного и дорогостоящего путешествия через Средиземное море». Он добавил: «Наша цель должна состоять в том, чтобы устранить саму причину существования этого ужасного бизнеса – контрабанды людей, опасного для жизни и здоровья мигрантов». Министр предложил отправлять этих беженцев в Тунис, Египет или другие страны Северной Африки, «чтобы они подавали свои ходатайства о предоставлении убежища там».

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