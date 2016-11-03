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Немецкая полиция арестовала сирийца, подозреваемого в терроризме

Немецкая полиция арестовала сирийца, подозреваемого в терроризме
Как сообщает replyua.net со ссылкой на Reuters, сегодня в Берлине был арестован сирийский беженец, подозреваемый в членстве в иностранной террористической организации – пишет местная полиция в Твиттере.

В сообщении указывается, что арестованному 27 лет, он живет в Германии с 2015 года. Арест произошел в квартире сирийца в берлинском районе Шенеберг. Полиция заявила, что против него возбуждено уголовное дело и ведется расследование. Напоминаем, что сегодня также сообщалось о задержании группы чеченцев, которые подозреваются в связях с ИГИЛ и финансировании терроризма.

Немецкие спецслужбы, опасаясь исламистских нападений, в течение последних двух лет находятся в состоянии повышенной готовности. В октябре сообщалось об аресте сирийского беженца, подозреваемого в подготовке к теракту. Во время обыска в его квартире была обнаружена взрывчатка. Почти 900 000 мигрантов прибыли в Германию в прошлом году. Многие немцы изначально приветствовали миграционную политику Меркель, проявляя терпимость и готовность помочь беженцам. Однако позднее мигранты спровоцировали различные социальные конфликты, самые серьезные из которых вызваны проблемами с безопасностью. Мигранты совершили в Германии несколько нападений, сопряженных с насилием. Ответственность за эти теракты взяла на себя ИГИЛ.

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