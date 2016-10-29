Великобритания не должна уклоняться от выполнения взятых обязательств, - Франция

Как сообщает replyua.net со ссылкой на Reuters, президент Франции Франсуа Олланд сегодня заявил, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй должна обеспечить выполнение обязательств страны по квоте мигрантов, приняв часть несовершеннолетних беженцев из разогнанного лагеря в Кале.
Напряженность отношений между Францией и Великобританией серьезно выросла за прошедшую неделю. В начале недели власти Франции требовали перенесения границы между странами в Великобританию, в конце – призвали британцев поучаствовать в обеспечении благополучия несовершеннолетних беженцев, оставшихся без крова после ликвидации французского лагеря мигрантов в Кале. В четверг бульдозеры полностью сравняли лагерь с землей, и 6000 мигрантов, а также лиц, уже получивших убежище, оказались без крыши над головой. Большинство из них надеются, что власти Великобритании позволят им пересечь Ла-Манш, и они получат все необходимое для жизни в Англии.
Олланд обратился к Мэй с требованием обеспечить убежище, по крайней мере, для 1500 несовершеннолетних мигрантов, которые остались без сопровождения взрослых. Британия еще не дала свое официальное согласие, однако, отдельные британские чиновники заявили, что Великобритания должна гарантировать защиту этих молодых людей.
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