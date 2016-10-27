СМИ: в ликвидированном лагере беженцев в Кале остались десятки детей-сирот

Русская служба ВВС сегодня проинформировала о том, что власти города Кале бессовестно врут, когда говорят о том, что после ликвидации лагеря беженцев «Джунгли» ни одного мигранта там не осталось, передает replyua.net.
Согласно информации, предоставленной ВВС, в лагере остаются беспризорные дети – примерно сто человек, до которых никому нет дела. Судя по всему, они находились в лагере с родственниками, однако те посчитали, что продолжать свой путь в Европу они будут без детей. По словам представителя гуманитарной организации Кэролайн Грегори, она умоляла местные власти куда-нибудь определить этих детей, но власти даже не услышали ее, а на дворе уже октябрь – детям нечего носить и нечем питаться.
Волонтеры самостоятельно смогли организовать приют на одном из складов, расположенном недалеко от лагеря, там же начала работать импровизированная школа. Напомним, что решением французских властей лагерь «Джунгли» был полностью ликвидирован 26 октября. По неофициальным данным, в нем проживали несколько тысяч мигрантов.
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