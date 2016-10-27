валюта
СпецтемаМирослав Олешко: Уже нет никаких сомнений. Юлия Тимошенко сотрудничает с Путиным | Посетите новый финансовый форум

СМИ: в ликвидированном лагере беженцев в Кале остались десятки детей-сирот

СМИ: в ликвидированном лагере беженцев в Кале остались десятки детей-сирот
Русская служба ВВС сегодня проинформировала о том, что власти города Кале бессовестно врут, когда говорят о том, что после ликвидации лагеря беженцев «Джунгли» ни одного мигранта там не осталось, передает replyua.net.

Согласно информации, предоставленной ВВС, в лагере остаются беспризорные дети – примерно сто человек, до которых никому нет дела. Судя по всему, они находились в лагере с родственниками, однако те посчитали, что продолжать свой путь в Европу они будут без детей. По словам представителя гуманитарной организации Кэролайн Грегори, она умоляла местные власти куда-нибудь определить этих детей, но власти даже не услышали ее, а на дворе уже октябрь – детям нечего носить и нечем питаться.

Волонтеры самостоятельно смогли организовать приют на одном из складов, расположенном недалеко от лагеря, там же начала работать импровизированная школа. Напомним, что решением французских властей лагерь «Джунгли» был полностью ликвидирован 26 октября. По неофициальным данным, в нем проживали несколько тысяч мигрантов.

Горячая тема: Северному флоту РФ отказали в дозаправке в Испании
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день

Свежие новости

Ислямов: оккупантам нужно одеваться теплее

Досить агресору використовувати українців! - МЗС

Депутат: непонятно, где найдут деньги для повышения минимальной зарплаты

Маразм зростає: в Росії відкрили пам'ятну дошку творцям сталінського концтабору

До заступниці глави НБУ прийшли з обшуком в рамках справи "Банку Михайлівський"

Порошенко запевняє, що мінімалка таки буде 3200

Синоптики прогнозируют снег и похолодание

У Клімкіна немає жодної квартири

Песков – МИДу Украины: «Вас это не касается»

Наївним донеччанам з Москви передали побажання: всього доброго і хорошого настрою

В Івано-Франківську начальник поліції побив учасника АТО

Новини з зони АТО за минулу добу (26.10.16)

Кирилл Сазонов: Лошадки олигарха Онищенко «проскакают» мимо е-деклараций

Дворники из Волгограда «плевать хотели» на российский флаг, - видео

До декларація Ярош вніс право на торговельну марку "Правий сектор"

Субсидии останутся прежними после повышения зарплаты, - Рева

Рева розповів про ресурси для мінімальної зарплати в 3200 гривень

Голландские СМИ увидели давление со стороны Климкина на Нидерланды

КПП «Майорск» обстреляли боевики

В ЄС знову заминки з рішенням про безвізовий режим для України

 Новости за день