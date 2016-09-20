валюта
СпецтемаДанилко дал самое скандальное интервью за всю карьеру

Мигрантов в Европе спасет Джордж Сорос

Мигрантов в Европе спасет Джордж Сорос
Как сообщает replyua.net, Джордж Сорос в своим интервью для издания «Wall Street Journal» сегодня заявил, что выделит из своего фонда 500 миллионов долларов США на реализацию проектов, которые помогут удовлетворить потребности мигрантов и беженцев, тем самым смягчив последствия мирового миграционного кризиса.

Напоминаем, что на прошлой неделе президент США Барак Обама обратился к мировой общественности и странам-членам ООН с заявлением о том, что проблема мигрантов не должна быть ношей только нескольких стран и призвал остальные государства помочь в ее решении. Фактически, заявления Сороса – это ответ на призыв о необходимости устранения последствий миграционного кризиса в Европейском союзе и других регионах.

Сорос, являющийся основателем Фондов Открытого Общества, также сообщил, что реализация этих проектов будет осуществляться в сотрудничестве с Управлением Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по вопросам беженцев и Международным комитетом спасения, чтобы обеспечить контроль над его инвестициями. Фонд Сороса пока никак не прокомментировал это сообщение. Заявление Сороса прозвучало на следующий день после прекращения перемирия в Сирии вследствие атаки правительственных вооруженных сил в Алеппо.

Горячая тема: Тимошенко, Бойко и Ляшко объявляют «крестовый поход» против власти, – Нусс
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день
19 сен 2016
18745

Тимошенко, Бойко и Ляшко объявляют «крестовый поход» против власти, – Нусс

В то время, пока украинский дипломатический корпус во главе с Президентом Украины Петром Порошенко находится в США, чтобы отстоять интересы Украины, ряд лидеров фракций, в частности: «Батькивщины»,

19 сен 2016
14495

Нагорода знайде героя: у ПАРЄ продивились відео знущань над полоненим українцем

Народний депутат від БПП Володимир Ар’єв на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук поділився новинами щодо засудження в ПАРЄ поведінки російського пропагандиста британського походження Грема


Свежие новости

В Хорватии судят сербского военнослужащего за пытки и убийства военнопленных

В МИД Польши сделали новое заявление по выборам в России

Эксперты: во сколько обойдется развод Джоли и Питту?

Как «The Washington Post» лишило себя чести

Дипломат: Путин изменит риторику

Киевские больницы будут отремонтированы до конца 2016 года

Одессу снова затопило – фото

Грецию и Украину может соединить паромная переправа

Рабинович: Конституцию будут менять без 60 миллионов россиян

В Одессе появится необычный ресторан

Джиму Керри предъявлено обвинение в самом тяжком преступлении

Киселев: про здоровье Клинтон и про дачу Медведева

Автомобили бизнес-класса в Украине

Рынок труда для молодежи: самые востребованные профессии этой осени

Отдельные политики блокируют законы, без принятия которых тормозится реформа децентрализации – эксперт

Зима для богатых: сколько будут платить украинцы за тепло в доме

Влажность воздуха и здоровье человека

Бюджет 2017 – краткий анализ от эксперта «Реанимационного пакета реформ»

Ходорковский: нарисовали большинство, но не добились легитимности

Хан выступил с самой позитивной новостью для Украины

 Новости за день