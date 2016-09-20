Мигрантов в Европе спасет Джордж Сорос

Как сообщает replyua.net, Джордж Сорос в своим интервью для издания «Wall Street Journal» сегодня заявил, что выделит из своего фонда 500 миллионов долларов США на реализацию проектов, которые помогут удовлетворить потребности мигрантов и беженцев, тем самым смягчив последствия мирового миграционного кризиса.
Напоминаем, что на прошлой неделе президент США Барак Обама обратился к мировой общественности и странам-членам ООН с заявлением о том, что проблема мигрантов не должна быть ношей только нескольких стран и призвал остальные государства помочь в ее решении. Фактически, заявления Сороса – это ответ на призыв о необходимости устранения последствий миграционного кризиса в Европейском союзе и других регионах.
Сорос, являющийся основателем Фондов Открытого Общества, также сообщил, что реализация этих проектов будет осуществляться в сотрудничестве с Управлением Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по вопросам беженцев и Международным комитетом спасения, чтобы обеспечить контроль над его инвестициями. Фонд Сороса пока никак не прокомментировал это сообщение. Заявление Сороса прозвучало на следующий день после прекращения перемирия в Сирии вследствие атаки правительственных вооруженных сил в Алеппо.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter