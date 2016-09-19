Генеральна асамблея ООН ухвалила важливий документ

Сьогодні, дев’ятнадцятого вересня 2016 року, Генеральною асамблеєю Організації об’єднаних націй було прийнято Декларацію про біженців та мігрантів, - про це інформує replyua.net з посиланням на ресурс Каспаров.ру.
Документ, який вже встигли назвати Нью-Йоркською декларацією, передбачає розроблення плану дій щодо врегулювання питань міграції в світі. Зокрема, держави-підписанти зобов’язалися забезпечити всім особам, які прибувають на їх територію, «належний та гуманний прийом» з повагою до їх гідності та гендерної приналежності. Декларація передбачає старт переговорів у двох напрямках: так, до 2018 року потрібно розробити договори про регулювання міграції та щодо прийому біженців та їх справедливого розподілення.
За словами Генерального секретаря ООН Пан Гі Муна, біженці – це не тягар, а джерело потенціалу, який світові лідери ще не змогли розкрити. Проте, варто скооперуватись та розділити відповідальність за долю осіб, які шукають кращого життя в інших державах. Крім того, документ передбачає ряд заходів щодо боротьби з торгівлею людьми в контексті нелегальної міграції і містить заклик до держав переглянути національне законодавство з метою викорінення цього ганебного явища.
Горячая тема: Данилко дал самое скандальное интервью за всю карьеру
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter