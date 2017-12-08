Земан заявил о возможности перенесения посольства Чехии в Иерусалим

По примеру Соединенных Штатов Америки Чехия также может принять решение о перенесение своего посольства в Израиле в Иерусалим. Как передает replyua.net, с таким заявлением в интервью изданию iDnes заявил чешский лидер Милош Земан. В частности, комментируя новость о том, что его американский коллега Дональд Трамп признал Иерусалим столицей Израиля, Земан заявил: Я очень рад, так как когда я был в Израиле с визитом четыре года назад, я сказал, что было бы хорошо перенести посольство Чехии в Иерусалим». Президент Чехии добавил, что решение, которое принял Трамп, правильное.
Чешский лидер считает, что страны ЕС «совершенно точно» должны последовать примеру США, также переведя свои посольства в Израиле в Иерусалим.
Напомним, что 6 декабря президент США Дональд Трамп сообщил о своем решении перенести американское посольство из Тель-Авива в Иерусалим. «Я пришел к выводу, что настало время признать Иерусалим столицей Израиля», — сказал он. Немногим ранее в тот же день Трамп заявил, что решение о признании Иерусалима в качестве столицы Израиля нужно было принять уже давно.