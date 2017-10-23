Експерт: вони говорили «Кому потрібен той безвіз», але результати вразили навіть найбільш переконаних скептиків

Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Блогер Олексій Голобуцький на власній сторінці в соціальній мережі оцінив наскільки потрібен українцям «безвіз» з Європейським Союзом і чи змогли ним належно скористатись, - про це інформує видання replyua.net.Зокрема, оглядач посилається на статистичні дані, оприлюднені головою уряду Володимиром Гройсманом. За результатами чотирьох місяців, протягом яких діє безвізовий режим, кордон з Європейським Союзом перетнули сім з половиною мільйонів українців. З одинадцятого червня по одинадцяте вересня їх кількість сягнула п’яти мільйонів восьмисот тисяч, а з одинадцятого вересня по п’ятнадцяте жовтня європейський кордон перетнули ще один мільйон сімсот тисяч українців.Виходить, що щомісяця кордон перетинають майже два мільйони українців. На день припадає шістдесят три тисячі осіб. На хвилину – п’ятдесят осіб. І все це – на фоні труднощів з отриманням паспортів, черг і інших проблем, з якими стикались українці для того, щоб перетнути кордон. Зараз, коли кількість осіб, які отримали паспорт, зросла, можна розраховувати і на збільшення кількості тих, хто випробує «безвіз». Пам’ятаєте, хтось кричав з-за східного кордону «Та кому потрібен цей ваш безвіз»? Але шістдесят три тисячі осіб щодня, - зауважує блогер.