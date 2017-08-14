Елизавета Вторая приняла неожиданное решение по своему преемнику

Британские инсайдеры сообщают неожиданную новость – королева Елизавета Вторая, несмотря на все правила, которых придерживается королевская семья, не собирается передавать власть своему сыну Чарльзу, который является первым кандидатом на престол после ее ухода.
Как сообщает replyua.net, Елизавета Вторая приняла непростое решение – она уходит на отдых после 65 лет правления. Источник утверждает, что вместо Чарльза на престоле окажется внук Елизаветы принц Уильям. «Елизавета II поняла, что за ними будущее. Королевство выживет в руках заинтересованного правителя, то есть Уильяма», - заявил источник, имея в виду Уильяма и его супругу Кейт Миддлтон. Однако решение королевы должны поддержать британцы, поскольку ее сын Чарльз остался недоволен.
Ходят слухи, что Чарльз даже отказывается разговаривать с матерью, а Кейт придерживается нейтральной стороны и даже пытается примирить Чарльза с Елизаветой. Однако официального заявления королева пока еще не сделала, и, скорее всего, это произойдет совсем скоро. Нужно отметить, что Чарльз никогда не был основным претендентом на престол, несмотря на то, что он стоит первым в очереди.