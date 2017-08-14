валюта
СпецтемаДепутат рассказала, что больше всего удивляет в Украине американцев

Елизавета Вторая приняла неожиданное решение по своему преемнику

Елизавета Вторая приняла неожиданное решение по своему преемнику
Британские инсайдеры сообщают неожиданную новость – королева Елизавета Вторая, несмотря на все правила, которых придерживается королевская семья, не собирается передавать власть своему сыну Чарльзу, который является первым кандидатом на престол после ее ухода.

Как сообщает replyua.net, Елизавета Вторая приняла непростое решение – она уходит на отдых после 65 лет правления. Источник утверждает, что вместо Чарльза на престоле окажется внук Елизаветы принц Уильям. «Елизавета II поняла, что за ними будущее. Королевство выживет в руках заинтересованного правителя, то есть Уильяма», - заявил источник, имея в виду Уильяма и его супругу Кейт Миддлтон. Однако решение королевы должны поддержать британцы, поскольку ее сын Чарльз остался недоволен.

Ходят слухи, что Чарльз даже отказывается разговаривать с матерью, а Кейт придерживается нейтральной стороны и даже пытается примирить Чарльза с Елизаветой. Однако официального заявления королева пока еще не сделала, и, скорее всего, это произойдет совсем скоро. Нужно отметить, что Чарльз никогда не был основным претендентом на престол, несмотря на то, что он стоит первым в очереди.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Пономарь: очень важная военная новость для Украины

Срочно: В Кремле всерьез нервничают, потому что помнят Афганистан 1986-го и американские «Stinger»
Важное за сутки
13 авг 2017
998

Журналист: не будет никакой аннексии Беларуси и наступления российского никакого не будет ни из Беларуси, ни со стороны Донбасса

Украинские эксперты и кремлевские пропагандисты стараются из всех сил, рассказывая в СМИ, что «стотысячная российская группировка под видом учений входит в Беларусь», «Путин осуществляет аннексию

13 авг 2017
901

У Жириновського знову істерика через Україну: обіцяє всіх втопити (відео)

Одіозний російський політик, очільник Ліберально-демократичної партії РФ Володимир Жириновський у черговий раз продемонстрував повну неадекватність. Зокрема, цього разу він пообіцяв втопити у морі

13 авг 2017
901

З учора Білорусь стала черговою окупованою росіянами територією – експерт

У експертних колах обговорюють черговий зовнішньополітичний «віраж» Російської Федерації, який, ймовірно, призвів до втрати Мінськом свого суверенітету. Зокрема, про це пише в особистому блозі на

Последние новости

Пушков: США находятся на грани нервного срыва

Помпео: нет никаких данных о возможном начале войны между США и КНДР

«Динамо» и Суркиса обвинили в футбольном сепаратизме

Украинские хирурги провели уникальную операцию на головном мозге

Рева сделал заявление о стабилизации работы Пенсионного фонда

Киев-Белая Церковь станет первой платной дорогой в Украине

Лебединский рассказал, что поможет украинцам «встать на правильные рельсы»

Гидрометцентр: с приходом нового циклона жара в Украине начнет ослабевать

Роман Цимбалюк: украинцы, не забывайте ни на минуту, что все позитивные изменения в стране возможны только благодаря армии

В Белом доме назревает заговор против Дональда Трампа

В Японии решили, что пришло время запускать свою пропаганду

Экономист: Крым стал для России самой большой нагрузкой

Дипломат: выдвижение Шредера в руководство «Роснефти» - аморальный поступок

Пономарь: очень важная военная новость для Украины

Елизавета Вторая приняла неожиданное решение по своему преемнику

Знай наших: Світоліна перемогла у престижному турнірі

Блогер: чи всі великі реформатори можуть собі дозволити таке розкішне життя?

Відповідь на санкції: Тегеран нарощує ядерну програму

Блогер: процес інтеграції України до НАТО пішов, і він незворотний

Експерт: росіянам зараз вигідно говорити «КримНеНаш»

 Новости за день