Эйдман: Многие немцы воспринимают русскоязычных агентами Путина

Агенты российского президента Владимира Путина существенно активизировали свою деятельность среди представителей русскоязычной общины в Германии, так как в этой стране приближаются выборы в парламент. Как передает replyua.net, об том на своей странице в Facebook пишет Игорь Эйдман, российский политический эксперт и социолог. Для подтверждения своих слов он напомнил, что на третье сентября запланировано проведение «Первого Всегерманского конгресса российских немцев» в городе Бад Хомбург.
«Вполне вероятно, его открывают в честь приближающихся на конец следующего месяца выборов. Согласно расследованиям в немецкой прессе, Москва изо всех сил пытается вмешаться в них, и ставку делает на избирателей, разговаривающих на русском языке», – написал Эйдман. При этом он отметил, что немало людей в Германии – русскоговорящие, но при этом они с презрением относятся и к Путину, и к ксенофобской пропаганде.
«Мы уже устали от того, что от имени русскоязычной общины выступают агенты Кремля, и что для многих жителей Германии русскоязычный – значит пропутинский. Нам уже давно пора так сделать, чтобы голос противников путинской диктатуры был услышан в Германии», – заявил политолог.