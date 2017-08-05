Ирина Бережная погибла в автокатастрофе

Ирина Бережная, экс-депутат от Партии регионов, разбилась в автокатастрофе, произошедшей между Хорватией и Италией. Как передает replyua.net со ссылкой на Левый берег, трагедия произошла на побережье Адриатического моря сегодня, 5 августа.
«Экс-депутат и водитель погибли на месте. Дочь Бережной получила незначительные травмы», - сказано в заявлении источника. Отмечается, что водитель автомобиля, в салоне которого находились Бережная и ее восьмилетняя дочь, не смог справится с управлением, и авто буквально вылетело с горного серпантина.
Напомним, Ирина Бережная – депутат двух созывов Верховной Рады – шестого (2007-2012) и седьмого (2012-2014). Была членом фракции "Партии регионов", входила в комитет Рады по вопросам правосудия. Бережной было всего 36 лет. Депутат была известна своими скандальными заявлениями. Она осуждала многие действия нынешних властей Украины.