Після скандалу із Самойловою організатори «Євробачення» змінили правила

Європейська мовна спілка у зв’язку із скандалом із представницею Росії Юлією Самойловою у ході проведення цьогорічного Євробачення у Києві вирішила внести зміни до правил проведення цього престижного вокального конкурсу, передає replyua.net. Суть головної зміни полягає у тому, що віднині забороняється висування для участі співаків чи інших представників делегації, у яких є ті чи інші обмеження на в'їзд до країни-господарки у відповідності до діючих чинних законів. Також членами журі не можуть бути особи, які так чи інакше мають зв'язок з учасниками конкурсу чи які відстоюють певні інтереси.
Більше того, у Європейській мовній спілці не виключають можливість передачі права на організацію конкурсу іншому місцевому мовника в разі затримок.
Нагадаємо, що у Києві 13 травня було проведено фінальну частину пісенного конкурсу Євробачення-2017. Перемога дісталася португальському співаку Сальвадору Собрлу з піснею Amar Pelos Dois. Разом із глядацьким журі країни-учасниці в загальній сумі віддали йому 758 балів. Друге місце отримав співак із Болгарії Крістіан Костов (615 балів). Трійку лідерів звершив молдавський представник Sunstroke Project (374 балів).