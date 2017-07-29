У ЄС порушили кримінальну справу проти Польщі

Європейська комісії почала кримінальне провадження з приводу польської судової реформи, що спричинила неабиякий скандал в Польщі, інформує replyua.net з посиланням на Deutsche Welle.
У Брюсселі почали юридичну процедуру щодо Польщі, яка передбачає можливість розгляду у Суді Європейського Суду цієї справи та накладання штрафних санкцій на офіційну Варшаву. Про це повідомили джерела ЄС. Наразі Єврокомісія відправила до Варшави офіційний лист з приводу публікації закону про суди загальної юрисдикції, що викликав раніше неоднозначні відгуки у самій Польщі. Польська влада зобов’язана відреагувати на офіційне звернення Європейської Комісії протягом місяця.
Нагадаємо, напередодні цього тижня Єврокомісія почала дисциплінарне провадження, що було спричинено порушенням Польщею умов Договору про Європейський Союз. Нинішній президент Польщі Андрій Дуда напередодні скористувався правом вето і не затвердив два законопроекти про Верховний суд та Нацраду правосуддя, однак натомість підтримав закон про суди загальної юрисдикції. У ЄС різко розкритикували законодавчі нововведення польської влади. Є побоювання, що вони можуть призвести до ліквідації незалежності судової гілки влади та створення повністю контрольованої урядом та правлячою партією судової системи.