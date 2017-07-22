В Балтийском море найден космический корабль

Специалисты из Швеции считают, что странный объект, найденный ими на дне Балтийского моря еще шесть лет назад, может быть инопланетным космическим кораблем.
Как сообщает replyua.net со ссылкой на местные источники, ученые не могут утверждать, что это космический корабль, однако отмечают, что других объяснений о происхождении этого объекта за шесть лет они так и не смогли найти. Загадочный объект неизвестного происхождения может отключать электронику на кораблях, которые проплывают в непосредственной близости от него. Эксперты считают, что речь может идти о секретной подводной лодке времен нацистов. Уфологи уверены, что этот объект - это летательный аппарат инопланетной цивилизации.
Ученые рассказали, что у них имеются отдельные фрагменты «корабля», однако даже по этим объектам можно говорить о том, что они изготовлены из металла, который на нашей планете не встречается. Эксперты выдвигают самые разные гипотезы, вплоть до того, что корабль был построен древнейшими цивилизациями, живущими на Земле.