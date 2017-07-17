Фінляндія готується до нападу з боку Росії – The Wall Street Journal

У Фінляндії активно вдосконалюють систему підземних комунікацій на тлі загострення відносин між Росією і Заходом. Як інформує replyua.net, про це пише оглядач The Wall Street Journal Томас Грув. За інформацією журналіста, для приборкання російської агресії була створена система бункерів і тунелів під Гельсінкі протяжністю в 200 кілометрів. Зараз значна частина об'єктів військової інфраструктури знаходиться в цивільному користуванні, однак вони можуть бути переобладнані в притулку і командні центри протягом декількох днів після оголошення війни.
«Ми зробили висновки з Другої світової і саме тому створили систему тунелів. Треба докладати всіх зусиль, щоб продовжувати жити навіть під сильними бомбардуваннями», - заявили виданню в Міноборони Фінляндії.
Грув підкреслює, що в «підземному місті» можна розмістити все населення Гельсінкі (більше 600 тисяч чоловік). Сучасна система комунікацій забезпечить евакуйованих безперебійним зв'язком і дозволить уряду управляти країною з безпечного розташування. При цьому основні елементи оборонної інфраструктури вже були випробувані цієї весни. Особливе занепокоєння у фінів викликають майбутні російсько-білоруські стратегічні навчання «Захід-2017».