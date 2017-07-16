Президент Туреччини знову заговорив про смертну кару

Турецький президент Реджеп Таїп Ердоган вкотре висловився на підтримку запровадження смертної кари, інформує replyua.net з посиланням на Укрінформ.
Про це глава Туреччини заявив одній із своїх останніх не менш емоційних та агресивних промов, ніж раніше, перед десятками тисяч турків на мітингу в Стамбулі, що був приурочений до минулорічної невдалої спроби державного перевороту. Ердоган вкотре наголосив, що він має наміри відновити такий спосіб покарання як смертна кара, хоча Європейський Союз неодноразово критикував за це політику турецького президента. Зокрема, президент зазначив, що в разі, якщо відповідний проект закону надійде до парламенту, то парламент, впевнений Ердоган, його ухвалить і після того свій підпис під законопроектом поставить і він. Крім того, президент Туреччини додав, що Брюссель вже давно дав зрозуміти, що повторне запровадження смертної кари призведе до того, що переговори Туреччини щодо вступу до ЄС будуть зупинені.
Варто нагадати, раніше Йоганнес Ган, який є комісаром ЄС, заявляв, що Туреччина за президента Ердогана стала спиною до Брюсселю. В свою чергу турецький президент наголошував, що Анкара або отримає сигнал нового етапу переговорів щодо вступу в ЄС, або «попрощається яз Європою».