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У Польщі масові протести через судову реформу

У Польщі масові протести через судову реформу
Перед президентським палацом у Варшаві відбулася акція проти судової реформи, яка фактично підпорядковує суди міністерству юстиції. У мітингу взяли участь сотні людей. 31 особу було затримано поліцією, повідомляє replyua.net з посиланням на Deutsche Welle.

Учасники акції скандували «Свобода, рівність, демократія!» Вони зажадали від президента Польщі Анджея Дуди накласти вето на законопроект про судову реформу. На сьогодні, 16 липня, в Польщі призначені нові акції протесту. На транспарантах учасників мітингу фігурували такі гасла: «Руки геть від судів», «Ми не здаємо своїх прав».

Зазначається, що судова реформа в Польщі передбачає, що міністр юстиції буде особисто призначати голів окружних і апеляційних судів. Крім того, змінюється порядок формування Національного судової ради - конституційного органу, який гарантує незалежність судів. Його членів обиратиме парламент, а не суддівське співтовариство, як зараз. Реформу розробила правляча партія «Право і справедливість». Опозиція звинуватила її в спробі здійснення державного перевороту і встановлення диктатури. П'ятеро колишніх суддів Конституційного трибуналу виступили із заявою, в якій говориться, що в результаті реформи Польща втратить статус демократичної держави.
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