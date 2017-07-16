Президент Туреччини погрожує «відрізати голови зрадникам»

Турецький президент Реджеп Тайіп Ердоган пообіцяв «відрізати голови зрадникам», виступаючи в Стамбулі перед тисячами учасників акції в річницю спроби військового перевороту, інформує replyua.net. Ердоган заявив, що підпише закон про відновлення смертної кари в Туреччині, якщо його ухвалить парламент. Президент Туреччини також заявив, що на обвинувачених у справі про спробу перевороту слід надіти такі ж комбінезони, як на укладених в Гуантанамо. «Жоден з тих, хто зрадив наш народ, не залишиться безкарним», - заявив Ердоган.
Варто нагадати, що спроба військового перевороту в Туреччині була зроблена в ніч на 16 липня 2016 року. Проти заколотників виступили тисячі людей в Стамбулі, Анкарі та інших містах країни. Захопити Ердогана військовим не вдалося. До ранку 16 липня заколот було придушено. У зіткненнях загинули близько 250 осіб.
Після спроби перевороту в Туреччині почалися репресії проти військових, поліцейських, суддів, журналістів і викладачів університетів. Близько 50 тисяч осіб було заарештовано, понад 100 тисяч - відсторонені від своїх посад. В організації заколоту турецькі власті звинувачують прихильників проповідника Фетхуллаха Ґюлена, що проживає у Сполучених Штатах Америки.