Составлен рейтинг самых чистых пляжей Европы

Сотрудники Европейского агентства по окружающей среде оценили европейские пляжи по таким показателям, как чистота воды и чистота прибрежной полосы, информирует replyua.net со ссылкой на Интерфакс-Украина.
При этом эксперты подчеркнули, что практически все пляжи Европы совершенно безопасны для купания, и они получили высокие оценки по чистоте воды. Более 85 процентов пляжей в Европе, которые оценили эксперты, соответствуют самым высоким стандартам качества. В воде не было обнаружено вредных для человека и окружающей среды загрязняющих веществ, примесей сточных вод. В отчете ведомства говорится о том, что главным стандартам чистоты соответствуют около 96 процентов европейских пляжей.
Пять государств стали лидерами рейтинга, и специалисты отмечают, что в этих государство качество воды безупречное. Сто баллов из ста возможных получили пляжи Люксембурга, на втором месте – пляжи Кипра (99 баллов), тройку лидеров замкнули пляжи Мальты (99 баллов). Также в пятерку попали пляжи Греции (97 баллов) и пляжи Австрии (95 баллов).