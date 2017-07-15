Журналіст: фіни вже зробили висновки з гібридної війни в Україні

Як інформує replyua.net, український журналіст Юрій Бутусов розмірковує з приводу того, до яких дій спонукає інші держави так звана гібридна війна в Україні, - відповідний допис було розміщено на сторінці експерта в соціальній мережі.
Так, за словами Бутусова, першими з ситуації, в якій опинилась Україна, зробили висновки у Гельсінкі – навіть раніше, ніж у Києві. Зокрема, фіни внесли до свого кримінального законодавства доволі спірну, але потрібну норму – відтепер будь-який військовослужбовець, який, перебуваючи на території Фінляндії, не має на собі знаків впізнання і документів, відразу визнається злочинцем, що тягне за собою затримання та поміщення під варту. Власне, з цього моменту спецслужбовцям та іншим правоохоронцям не доведеться ламати голову над збором доказів і доведенням винуватості різноманітних диверсантів у суді.
Росіянин? Організовано дієш у складі групи? Маєш при собі якесь екіпірування чи зброю? Без сумнівів винуватий. Будь-який службовець російського ФСБ, агент, найманець, перебіжчик, диверсант чи шпигун-розвідник лише фактом свого перебування на території Фінляндії вчиняє злочин. Не потрібно чекати моменту коли він вчинить якесь додаткове правопорушення – незаконно переходитиме кордон чи проникатиме на якийсь об’єкт. Загалом, гарний закон – нам би такий, - наголошує журналіст.