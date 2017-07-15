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Польща змінить правила працевлаштування іноземних громадян

Польща змінить правила працевлаштування іноземних громадян
Польська влада вирішила запровадити нові законодавчі положення щодо працевлаштування іноземців, зокрема, це стосується громадян інших країн, які приїздять до Польщі на сезонні роботи, інформує replyua.net з посиланням на Уніан.

З 2018 року на території країни діятиме нещодавно схвалена Сенатом Директива про сезонних працівників та обмеження зловживання на час працевлаштування громадян інших країн. Нею передбачено, що за реєстраційну заяву про довірення роботи іноземцю, необхідно буде заплатити 30 злотих (7 євро). Також передбачається, що всі роботодавці мають повідомляти про те, що вони наймають іноземних працівників, а також необхідно інформувати представників повітових управлінь праці та служби з контролю про обставини щодо прийняття на роботу.

Таким чином польська влада прагне посилити можливості контролю, аби перевіряти, чи дійсно подані заяви відповідають дійсності і скільки часу працює найманий іноземний працівник на території Польщі. Відомо, що законодавчі зміни стосуватимуться перш за все стосуватимуться заробітчан з України, Білорусі, Грузії, Вірменії та Росії.
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