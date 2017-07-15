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Ще дві країни звинуватили Росію у хакерських атаках

Ще дві країни звинуватили Росію у хакерських атаках
Хакерів з Російської Федерації вважають причетними до кібератаки на енергетичні мережі Великої Британії та Ірландії, інформує replyua.net з посиланням на Корреспондент.net.

Відповідну інформацію журналісти отримали від аналітиків систем безпеки. За даними експертів, підтримувані російським урядом атакували мережі енергетичної сфери для того, щоб взяти під контроль окремі регіональні підрозділи системи управляння національною мережею. За попередньою інформацією,група хакерів, яка пов’язана з розвідкою Російської Федерації, розсилала на електронну пошту співробітникам Ради електропостачання Ірландії, які мають безпосередній доступ до систем контролю над енергетичними системами, листи, які містили шкідливе програмне забезпечення. Приклади подібних листів є у журналістів. На даний момент інформацію про порушення роботи енергосистеми немає, однак спеціалісти припускають, що зловмисники могли поцупити таку інформацію як дані та паролі доступу до системи енергетики, що несе в собі загрозу для майбутньому.

Нагадаємо, тиждень раніше з’являлася інформація про атаку на енергосистеми США. З даними журналістів, за цим інцидентом також стоїть Росія.
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