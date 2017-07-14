Громадянина Великобританії, який воював за бойовиків на Донбасі, посадили до в’язниці

Суд Великобританії вперше визнав, що громадянин Сполученого Королівства, причетний до терористичної діяльності на території українського Донбасу, інформує replyua.net з посиланням на Уніан.
В зв’язку з тим, що британець Бенджамін Стімсон належав до збройних формувань терористів так званих республік Донбасу, його визнали винним у терористичній діяльності. Під час оголошення вироку, суддя зауважив, що передбачалося, що чоловіка мають ув’язнити на 8 років, однак через те, що Стімсон сам визнав свою провину, третину від цього строку відняли. Суд постановив, що британець нині не володіє екстремістськими поглядами і не загрожує населенню Великобританії. Стімсон перебуватиме у в’язниці 5 років та чотири місяці.
Відомо, що британець в серпні 2015 року прибув до Москви і згодом завдяки знайомим в соцмережах поїхав на Донбас та приєднався до однієї з груп так званої «Донецької народної республіки». В кінці листопада того ж року чоловік повернувся до Великобританії, де його затримали у аеропорту. Згодом Стімсон заявив в судді, що він не був безпосереднім учасником бойових дій, а лише перебував у складні гуманітарної місії.