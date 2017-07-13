Портніков: два висновки зі скандалу з турбінами Siemens

Як нагадує replyua.net, нещодавно з’ясувалось, що дві турбіни для електростанцій, виготовлені німецькою корпорацією Siemens, потрапили до окупованого Криму. Звісно, це призвело до скандалу, адже щодо півострова введено низку економічних обмежень (санкцій). Німецька корпорація заявила, що подає в суд на росіян. Чим закінчиться судовий розгляд наразі не зовсім зрозуміло, але вже зараз із ситуації можна зробити принаймні два висновки – наголошує у статті для «Крим.Реалії» журналіст Віталій Портников.
Так, журналіст вказує, що це – далеко не перша пляма на репутації Siemens – корпорація взагалі полюбляє співпрацювати з авторитарними лідерами. На це натякає і німецька преса – мовляв, можливо Siemens обманули, а можливо – він сам прагнув бути обманутим. Але перший висновок із ситуації такий: для міжнародних корпорацій не залишилось способів як співпрацювати з Москвою безпечно – так чи інакше станеш об’єктом сакційного розслідування.
Другий висновок: незважаючи на всю браваду Кремля – санкції працюють, оголюючи маргінальність та нерозвинутість російської економіки. Портніков наголошує: що швидше відбудеться колапс путінського режиму, то швидше Росія з території проблем перетвориться у територію прибутку. А тому у тиску на РФ зацікавлені всі – Київ, Брюссель, Берлін і навіть Siemens.