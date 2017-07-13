Глава МЗС Німеччини несподівано скасував зустріч з Лавровим

За інформацією МЗС ФРН, керівник зовнішньополітичного відомства Німеччини Зігмар Габріель скасував зустріч з російським колегою Сергієм Лавровим і участь у спільних заходах з делегацією Росії, які пройдуть в Берліні. Про це повідомляє МЗС ФРН. Про це інформує replyua.net з посиланням на Deutsche Welle. У німецькому МЗС таку ситуацію пояснили це тим, що у Габріеля висока температура у зв'язку із захворюванням.
Тим часом, вранці 13 липня Габріель ще зміг взяти участь в раді міністрів Франції - Німеччини, яка відбулася в Парижі. Як передає агентство dpa, Лавров візьме участь в запланованих в Берліні заходах, незважаючи на відсутність Габріеля.
2 червня, президент Росії Володимир Путін прийняв у своїй резиденції Зігмара Габріеля. Обидві сторони, серед іншого, обговорили війну на Донбасі. Після закінчення зустрічі глава МЗС Німеччини висловив сподівання на те, що посередницькі переговори по Україні в нормандському форматі продовжаться на вищому рівні, «до рівня глав держав і урядів». Напередодні переговорів з Путіним Зігмар Габріель висловив надію на те, що ця зустріч дозволить домогтися прогресу в справі встановлення перемир'я на сході України.