Брюссель незадоволений позицією Лондона на переговорах щодо Brexit

Мішель Барньє, який представляє Європейський Союз в переговорному процесі щодо виходу Великобританії з ЄС, заявив, що сторони досі мають значні розбіжності в питанні прав громадян країн Євросоюзу, які проживають в Сполученому Королівстві, на британській території, інформує replyua.net з посиланням на Укрінформ.
Барньє зазначив, що Брюссель наполягає на тому, аби громадяни країн Європейського Союзу володіли тими ж правами, що й громадяни Великобританії, які проживають в Євросоюзі. Він додав, що в іншому разі британське законодавство може обмежити можливості возз’єднання родин і це завадить громадянам ЄС в Сполученому Королівстві перевозити до країни власних родичів. Крім того, Брюссель наполягає, що Лондон має визнати власні фінансові зобов’язання. В разі, якщо британці відмовляться від цього, то сторони не матимуть основу для просування в переговорному процесі, наголосив Барньє.
Варто нагадати, другий етап перегорів з приводу виходу Великобританії з ЄС має розпочатись вже наступного тижня, 17 липня.