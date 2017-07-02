Польше не нужны мигранты, - она должна заботиться о своей безопасности

Ярослав Качиньский, лидер правящей партии Польши, заявил о том, что его страна не должна принимать мигрантов, поскольку государство заботится о собственной безопасности.
Как сообщает replyua.net со ссылкой на Rzeczpospolita, такое заявление от политика прозвучало во время конгресса его политической силы. Качиньский подчеркнул, что он говорит не только об угрозе террористических актов со стороны мигрантов, но и в целом о безопасности Польши, и он не видит ни одной причины для того, чтобы снижать качество жизни в стране, а оно обязательно снизится, если в страну хлынут мигранты. По мнению Качиньского, необходимо прекратить пускать в страну нелегалов из стран Ближнего Востока и Северной Африки.
«Мы не эксплуатировали эти страны, не пользовались их рабочей силой и не приглашали их в Европу. У нас есть полное моральное право сказать «нет», заявил польский политик. Так он ответил Еврокомиссии на ее решение начать процедуру привлечения к ответственности Чехии, Венгрии и Польши из-за отказа в приеме мигрантов.