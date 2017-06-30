Німецькі компанії заразилися вірусом Petya через Україну

Власні рекомендації щодо захисту від новітніх кібер-атак оприлюднила федеральна служба безпеки у сфері інформаційної техніки Німеччини (BSI). Про це передає replyua.net.
«Де-активувати функції автоматичного оновлення програмного забезпечення M.E.Doc або заблокувати домен upd.me-doc.com.ua (92.60.184.55)», - йде мова в першій рекомендації. Після цього автори пропонують деактивувати локальних адміністраторів, які використовують такі інструменти як Psexec і WMIC, або взагалі обмежити їх можливості увійти в систему за допомогою внутрішньої мережі, заборонити використовувати один і той же пароль на різних комп'ютерах. Крім того, мережі повинні бути сегментовані. І, звичайно ж, не варто забувати про оновлення антивірусних програм.
BSI зазначає, що хвиля кібер-атак, яка що триває з початку тижня, вже вразила IT-системи багатьох компаній і організацій, в тому числі, більше десятка німецьких, і ті - через українські філії. Урядові структури порушені були, оскільки не використовують українське програмне обладнання. «Походження і фокус кібератаки, очевидно, українське, але має глобальні наслідки», - кажуть у відомстві.