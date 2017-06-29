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Війська НАТО в країнах Балтії не загрожують Росії - МЗС Німеччини

Війська НАТО в країнах Балтії не загрожують Росії - МЗС Німеччини
У середу, 28 червня, російський Краснодар зустрів німецького очільника міністерств закордонних справ Зігмара Габріеля, який провів там спільну прес-конференцію з російським колегою Сергієм Лавровим, інформує replyua.net з посиланням на Deutsche Welle.

Габріель виступив з закликом до обох сторін продовжити надалі дотримання умов хлібного перемир’я, відмітивши, що він не розуміє, чому мова йде про перемир’я лише на час збору врожаю. Однак за наявних умов німецький дипломат наголосив на важливості запобігти надалі погіршенню умов для життя мешканців Донбасі. Крім того, Габріель заявив, що Німеччина готова допомогти з відбудовою постраждалого регіону. При цьому раніше цього тижня міністр зазначав, що у Берліні відсутні підстави для оптимізму щодо ситуації на сході України. Водночас Лавров заявив в ході зустрічі з Габріелем, що він скептично ставиться до нових ідей та форматів щодо стабілізації ситуації в регіоні, крім Мінських домовленостей.

Ще одна теза Габріеля стосувалася збільшення витрат на озброєння в світі, що, на його думку, треба зупинити, аби надалі не отримати нову гонитву озброєнь між Російською Федерацією та США. Крім того, Габріель запевнив Лаврова, що розміщені в країнах Балтії війська НАТО не загрожують Росії. Наостанок німецький міністр виступив з закликом якомога швидше організувати проведення зустрічі президента РФ Володимира Путіна з американським колегою Дональдом Трампом.
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