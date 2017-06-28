У Німеччині поки не знають конкретну дачу зустрічі в нормандському форматі

Офіційний Берлін на даний момент не володіє інформацією про дату зустрічі лідерів країн нормандської четвірки, повідомляє replyua.net з посиланням на Укрінформ.
Про це заявив речник німецького Міністерства закордонних справ Мартін Шефер, додавши журналістам, що він наразі не може говорити про конкретні плани. Шефер наголосив, що лише тоді, коли у Берліні вважатимуть політично доцільним винесення рішення про якусь конкретну тему, зокрема, щодо перемир’я, якого так і не має, на обговорення, лише тоді Берлін запропонує союзникам організувати зустріч на рівні представників міністерств або ж глав держав чи урядів. Крім того, офіційний представник МЗС Німеччини зауважив, що переговори стосовно врегулювання ситуації на Донбасі відбуваються постійно, зокрема, у форматі переговорів Мінської Тристоронньої контактної групи, а також у нормандському рівні на різних рівнях.
Варто нагадати, що раніше представники України та Франції анонсували майбутні переговори у нормандському форматі. Зокрема, французький президент Еммануель Макрон повідомляв, що наразі обирають конкретну дату для проведення переговорів у нормандському форматі або в кінці поточного місяця, або на початку липня. Водночас керівник МЗС України Павло Клімкін днем раніше заявив, що Київ нині працює над організацією телефонної конференції між представниками країн нормандської четвірки.