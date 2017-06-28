У Німеччині поки не знають конкретну дачу зустрічі в нормандському форматі



Офіційний Берлін на даний момент не володіє інформацією про дату зустрічі лідерів країн нормандської четвірки,



Про це заявив речник німецького Міністерства закордонних справ Мартін Шефер, додавши журналістам, що він наразі не може говорити про конкретні плани. Шефер наголосив, що лише тоді, коли у Берліні вважатимуть політично доцільним винесення рішення про якусь конкретну тему, зокрема, щодо перемир’я, якого так і не має, на обговорення, лише тоді Берлін запропонує союзникам організувати зустріч на рівні представників міністерств або ж глав держав чи урядів. Крім того, офіційний представник МЗС Німеччини зауважив, що переговори стосовно врегулювання ситуації на Донбасі відбуваються постійно, зокрема, у форматі переговорів Мінської Тристоронньої контактної групи, а також у нормандському рівні на різних рівнях.



Варто нагадати, що раніше представники України та Франції анонсували майбутні переговори у нормандському форматі. Зокрема, французький президент Еммануель Макрон повідомляв, що наразі обирають конкретну дату для проведення переговорів у нормандському форматі або в кінці поточного місяця, або на початку липня. Водночас керівник МЗС України Павло Клімкін днем раніше заявив, що

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Срочно: Эксперт рассказал, кто из президентов на самом деле самое большое зло Украины Офіційний Берлін на даний момент не володіє інформацією про дату зустрічі лідерів країн нормандської четвірки, повідомляє replyua.net з посиланням на Укрінформ.Про це заявив речник німецького Міністерства закордонних справ Мартін Шефер, додавши журналістам, що він наразі не може говорити про конкретні плани. Шефер наголосив, що лише тоді, коли у Берліні вважатимуть політично доцільним винесення рішення про якусь конкретну тему, зокрема, щодо перемир’я, якого так і не має, на обговорення, лише тоді Берлін запропонує союзникам організувати зустріч на рівні представників міністерств або ж глав держав чи урядів. Крім того, офіційний представник МЗС Німеччини зауважив, що переговори стосовно врегулювання ситуації на Донбасі відбуваються постійно, зокрема, у форматі переговорів Мінської Тристоронньої контактної групи, а також у нормандському рівні на різних рівнях.Варто нагадати, що раніше представники України та Франції анонсували майбутні переговори у нормандському форматі. Зокрема, французький президент Еммануель Макрон повідомляв, що наразі обирають конкретну дату для проведення переговорів у нормандському форматі або в кінці поточного місяця, або на початку липня. Водночас керівник МЗС України Павло Клімкін днем раніше заявив, що Київ нині працює над організацією телефонної конференції між представниками країн нормандської четвірки.