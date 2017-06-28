Пожежа у багатоповерхівці в Лондоні: число жертв збільшилось

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Британська поліція повідомила, що в результаті пожежі в багатоповерховому будинку Grenfell Tower, збільшилось число жертв, інфрмує replyua.net з посиланням на Укрінформ.Зокрема, у прес-службі поліції доповіли, що нині відомо про вже 80 осіб, які в результаті пожежі у 24-поверховій будівлі загинули або вважаються зниклими безвісти. Представники правоохоронних органів зазначають, що за попередніми оцінками, у 23-х з 129 квартир не вижив жоден мешканець. Однак при цьому точне число постраждалих в результаті масштабної пожежі можливо буде назвати лише через декілька місяців.Варто нагадати,що пожежа в Grenfell Tower виникла в одній із квартир на нижніх поверхах через загоряння холодильника, але через неякісні облицювальні плити будинку вогонь швидко поширився по всій поверхні будівлі, і жителі верхніх поверхів зали лишися заблокованими у своєму палаючому будинку. Згодом в ході перевірок було виявлено ще 60 будівель на території Великобританії, під час ремонту яких також були використані такі ж вогненебезпечні панелі, як і в Grenfell Tower. Наразі жителів будинків переселили до готелів та пунктів тимчасового перебування, поки проводиться заміна облицювальних плит.