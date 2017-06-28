Керівник МЗС Німеччина поїхав до Росії за «конструктивом»

Очільник німецького міністерства закордонних справ Зігмар Габріель заявив, що він вирушає з робочим візитом до Російської Федерації з бажанням отримати в результаті зустрічі з російським колегою Сергієм Лавровим «конструктив», повідомляє replyua.net з посиланням на Укрінформ.
Напередодні вильоту німецький дипломат заявив журналістам, що вважає за необхідність продовжувати спілкування з Москвою. Габріель підкреслив, що в такий політично важкий період необхідно не припиняти діалог, зберігаючи довіру, аби в майбутньому досягти вирішення проблеми мирним шляхом. Передбачено, що Габріель прибуде до російського Краснодару, де він має разом з керівником МЗС Росії Сергієм Лавровим розпочати німецько-російську конференцію міст-побратимів.
Габріел ьтакож зазначив, що для вирішення великих міжнародних конфліктів, які розгорнулись сьогодні, необхідно бути разом та гарантувати взаємну довіру. Крім того, відомо, що німецький міністр планує порушить в розмові з російським посадовцем питання щодо виконання Мінських угод, наголошуючи на тому, що подолання кризи можливе лише тоді, коли обидві сторони будуть дотримуватись раніше затверджених домовленостей.