У Чехії ліквідовано «представництво «ДНР»

У Чехії суд ліквідував самопроголошене «представництво ДНР» в місті Остраві як незаконне. Про це в Twitter повідомив посол України в Чехії Євген Перебийніс, інформує replyua.net.,
«Кінець чергового російського фейку: суд чеського міста Острава остаточно ліквідував так зване «представництво ДНР» як незаконне. Дякую Міністерству закордонних справ Чехії і особисто міністру Любомиру Заоралеку за послідовну позицію в цьому питанні », - написав дипломат.
Варто нагадати, що 1 вересня 2016 року представники угруповання «ДНР» влаштували в Остраві відкриття свого «представницького центру», який вони назвали «своїм першим дипломатичною установою» в Європі. У МЗС Чехії запевнили, що ніяких дипломатичних повноважень воно не має і зареєстровано як громадське об'єднання. Тоді крайовий суд Острави виніс попередження громадському об'єднанню «Представницький центр ДНР» про можливу ліквідацію в разі порушення чинного чеського законодавства. Офіційний лист про це отримало Радіо Свобода у відповідь на власний запит щодо ситуації. Суд зафіксував «невідповідність між тим, як він внесений в публічний реєстр юридичних осіб, і реальним станом щодо того, яким є назва представництва, його цілі і діяльність, і щодо його заснування».