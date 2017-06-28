У Великобританії заявили про готовність завдати ракетного улару у відповідь на кібератаки

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У відповідь на можливу кібератаку на державні установи Великобританія готова вдатися до нанесення ракетного удару з повітря, землі і моря. Як передає replyua.met, про це у вівторок, 27 червня, заявив міністр оборони країни Майкл Феллон під час виступу в Королівському інституті міжнародних відносин у Лондоні.Він виступив з попередженням до хакерів, що атака на держустанови і інститути країни «може спонукати до відповіді з будь-якого середовища: повітря, землі, моря і кіберпростору».«Минулої п'ятниці ми стали свідками ще однієї кібератаки, цього разу спрямованої проти інформаційних систем нашого парламенту. На даний момент слідство встановило, що хакери спробували здійснити послідовну і рішучу атаку на всі облікові записи парламентських користувачів, щоб виявити слабкі паролі для отримання доступу до електронної пошти», - зазначив Феллон, підкресливши при цьому, що у Лондона« немає доказів того, хто саме стояв за цією атакою». Варто нагадати, що найбільші компанії і державні ограни зазнали масованої кібератаці вірусу Petya. Вірус Petya заблокував комп'ютери і вони перестали працювати, почалися збої в критичній інфраструктурі.