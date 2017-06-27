Макрон запросив Трампа на національне свято

Французький президент Еммануель Макрон запросив президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа на офіційні урочистості з нагоди національного свята Франції – Дня взяття Бастилії, інформує replyua.net з посиланням на Укрінформ.
Про це повідомляють західні ЗМІ. Відомо, що Макрон запросив американського колегу приєднатися до нього під час параду з нагоди національного свята, урочисті з нагоди якого щорічно проводяться 14 липня. Ні офіційний Париж, ні Вашингтон на даний момент не прокоментували цю інформацію.
Варто нагадати, що раніше новообраний французький президент Еммануель Макрон зазначав, що політика глави Сполучених Штатів Америки змушує хвилюватись. На його думку, адміністрація 45-го американського президента ще не створила власну концепцію зовнішньої політики, і тому час від часу з Вашингтона надходять тривожні сигнали. Зокрема, Макрон вважає, що політика американської сторони залишається непередбачуваною. Однак навіть за цих умов Макрон визнає, що Трамп, як і він сам, вбачає велику загрозу у розповсюдженні тероризму в світі. Щоправда в інших сферах французький президент не схвалює політику Трампа. Це, зокрема, стосується питань клімату та Паризької угоди.