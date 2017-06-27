У Шотландії змінили свої плани щодо референдуму

Прем’єр-міністр Шотландії Нікола Стержен повідомила, що регіональна влада наразі вирішила зосередитись на тому, як захистити шотландські інтереси в процесу виходу Великої Британії зі складу Європейського Союзу, інформує replyua.net з посиланням на Deutsche Welle.
Очільниця регіонального уряду повідомила, що вона поки не буде пропонувати на розгляд Лондону законопроект щодо проведення ще одного референдуму про незалежність Шотландії. Про це Стерджен заявила у вівторок, 27 червня. Вона зауважила, що вона та представники Шотландської національної партії мають наміри сконцентрувати власні зусилля на тому, щоб посилити вплив на переговорний процес щодо брекзиту для того, аби захистити інтереси Шотландії.
Варто нагадати, що раніше очільниці британського уряду Тереза Мей наголошувала, що Стерджен та уряд Шотландії мають відмовитись від прагнень щодо проведення другого референдуму про незалежність Шотландії. Стерджен же напередодні заявляла про наміри організувати новий референдум в кінці 2018 або на початку 2019 року через рішення центральної влади покинути ЄС. Слід зауважити, що під час референдуму щодо членства Сполученого Королівства в Євросоюзі, саме шотландці виступили проти цього рішення.