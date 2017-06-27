Журналіст: час жартів давно завершився

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Український журналіст Роман Цимбалюк у своєму дописі на Фейсбук розповідає чому він більше не сприймає жартів щодо територіальної цілісності України, - про це інформує новинний портал replyua.net.Так, Цимбалюк зауважує, що у Москві він зустрів свого старого друга-угорця. Щоб зробити йому приємне, він привітався угорською. Друг вирішив пожартувати – мовляв, їдь до Закарпаття, поки ми його ще не відібрали. Відтак, йому довелось довго вибачатись і пояснювати, що подібні думки в Угорщині можна почути хіба від йоббіків (крайні праві). Тим не менш, Цимбалюк зауважив, що чути подібні жарти з вуст людини, яка має певний вплив на суспільні настрої, - неприємно. Адже спроби організувати виконання такого жарту призведе до того, що українська армія буде чинити запеклий збройний опір – відразу стріляти на ураження. Час жартів давно минув, адже вже зараз загарбники забирають життя наших солдатів.Цимбалюк наголосив, що перш ніж марити про «Велику Угорщину» варто уявити мертвими своїх дітей і подумати чи варте воно того. І, крім того, 1956 рік теж не варто забувати. І так, довідково – в Закарпатті проживає не більше п’ятнадцяти відсотків етнічних угорців, - підсумовує журналіст.