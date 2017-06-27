Европейские аналитики считают, что вирус произвели в США, а не в России

Украинский блогер Олег Охрименко на своей странице в Facebook пишет о том, что, если не полениться и заглянуть на англоязычные ресурсы, то можно обнаружить, что скандальная кибератака направлена не только на Украину. Поэтому те, кто поспешил обвинить исключительно Россию, продемонстрировали невежество, ведь в самой России ряд довольно известных компаний пострадал.
По словам блогера, Россия действительно вполне может провести такую атаку, но в данном случае это не она или, по крайней мере, реальных доказательств вины России пока нет. Если это и она, то как-то хитро зашифровались российские хакеры. Разве что название вируса «Петя» свидетельствует о том, что это могут быть какие-то «совки». Правда, иностранцы тоже могли бы дать такое имя.
«Серьезные атаки прокатились по всей Европе. Были атакованы предприятия в Роттердаме, в Дании. Аналитики говорят, что это вирус, произведенный Национальным агентством по безопасности США. Что это значит – сказать сложно. Неужели такая солидная организация могла атаковать европейские страны? «Рейтерс» отмечает, что вирус может атаковать и Соединенные Штаты. Ждем развития событий» – написал блогер.