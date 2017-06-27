До України прибудуть литовські військові інструктори

У литовському Сеймі схвалили рішення щодо направлення військових інструкторів до України, інформує replyua.net з посиланням на Європейську правду.
Відповідну інформацію оприлюднила прес-служба Сейму Литви. На даний момент мова йде про відправлення до України 60 литовських військових спеціалістів. Це рішення було схвалено 103 депутатами, при цьому, жоден парламентар не утримався і не проголосував не на користь цього рішення. Литовські військові прибудуть до України в другій половині 2017 року і братимуть участь у військовій підготовці кадрів Збройних Сил України. Очільник литовського міністерства оборони Раймундас Каробліс заявив, що направлення литовських військових інструкторів передбачається в рамках зобов’язань Північноатлантичного альянсу, відповідно до яких НАТО надає підтримку та допомогу у процесі реформування українських сил оборони та безпеки.
Варто нагадати, що минулого тижня на кордоні між Литвою та Польщею було проведено військові тренування сил НАТО за участі військ США та Великої Британії, які відпрацьовували дії сил Альянсу на випадок вторгнення Росії.