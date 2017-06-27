Еврокомиссия получила право начать переговоры по строительству «Северного потока-2»

Страны Евросоюза одобрили начало переговоров Европейской комиссии по строительству «Северного потока-2», российского газопровода. Как передает replyua.net со ссылкой на Слово и Дело, Анна-Кайса Итконен, представитель Еврокомиссии, заявила о том, что был предоставлен мандат, и такое решение приняли на закрытом заседании.
Пабло Микаллеф, пресс-секретарь Мальтийского председательства в ЕС, при этом отметил, что 13 государств-членов ЕС одобрили идею, когда министры энергетики ЕС встретились на неформальных переговорах в Брюсселе в понедельник. Напомним, что согласно правилам Евросоюза, российская компания «Газпром» обязана открыть монополию газопровода конкурентам Евросоюза, и ранее такое правило спровоцировало исчезновение другого масштабного проекта России - «Южного потока», который должен был пройти по дну Черного моря в Болгарию.
Газопровод «Северный поток-2» будет пролегать по дну Балтийского моря в Германию, и его должны построить к 2020 году. Однако против строительства выступают прибалтийские государства, США, Польша и некоторые страны Северной Европы.