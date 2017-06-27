Блогер: мінус ще одна російська «консерва»

Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: В Росії розповіли про наслідки нестачі води в Криму

Блогер Олександр Коваленко у персональному блозі на ресурсі «Обозреватель» розповідає про доволі знакову та позитивну для України подію, - про це інформує новинний портал replyua.net.Так, блогер зауважує, що сьогодні Парламентська асамблея Ради Європи продемонструвала «виставу», якої ще не знала історія цієї організації. Саме сьогодні до регламенту ПАРЄ було внесено поправку, яка дозволяє очільника організації відправити у відставку навіть без висловлення ним прямої згоди на це. А це значить, що пан Педро Аргамунд, який з першого ж дня свого перебування на посаді поводився явно неадекватно – не інакше нанюхався газпромівського «газку» - може хоч поїхати на батьківщину, хоч облюбувати білосніжні пляжі Владивостоку – це ніяк не завадить його імпічменту.Блогер зауважує, що це однозначно приємна новина – мінус ще одна кремлівська консерва. Крім того, радує тенденція – проросійські політики в Європі втрачають свій вплив. От вже й путінська подружка Марін Ле Пен не настільки популярна. Одним словом, Старий світ очищається – і це позитивний знак як для нього, так і для всіх нас, - наголошує блогер. Нагадаємо, процедуру імпічменту Аргамунда порушили після того, як він відвідав з офіційним візитом сирійського президента Башара Асада.