Суд ЄС може скасувати деякі санкції, запроваджені через українське питання

Суд Європейського Союзу може скасувати деякі персональній санкційні обмеження, що були запроваджені проти тих осіб, які причетні до порушення суверенітету України, через те, що деякі матеріали з цих справ одержати неможливо, бо вони є секретними, повідомляє replyua.net з посиланням на Укрінформ.
Таку інформацію оприлюднив керівник Суду Євросоюзу загальної юрисдикції Марк Єгер. Він розповів, що для судової системи це нова сфера судового процесу і основні труднощі виникають через те,що деяким матеріалами володіють співробітники розвідувальних служб, які відмовляються надавати їх суду. В зв’язку з цими юридичними обставинами, суд скасовує попередньо ухвалені обмежувальні заходи, відмітив Єгер. На даний момент, за словами Марка Єгера, у Суді ЄС розглядаються загалом майже 130 справ, які пов’язані з оскарженням персональних санкційних обмежень та стосуються санаційної політики Європейського Союзу по всьому світу.
Варто нагадати, що в березні цього року у ЄС продовжили ще на півроку персональні санкції проти представників Росії, України та Криму, яких вважають причетними до посягання на територіальну цілісність України. Загалом в переліку представлені 150 людей.