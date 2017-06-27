У ПАРЄ проголосували за відставку Аграмунта, однак він втік до Іспанії



Президент Парламентської асамблеї Ради Європи Педро Аграмунт, якого готуються відправити у відставку, поїхав до Іспанії, не чекаючи завершення сесії ПАРЄ. Про це заявила на сесії екс-президент асамблеї Анн Брассер,



«Ми знаємо, що Аграмунт поїхав звідси до Іспанії, але я вірю, що він нас ще чує», - заявила вона. Вона також закликала Аграмунта добровільно піти у відставку для того, щоб «врятувати ситуацію». Найближчим часом буде прийнято рішення про те, як буде відбуватися звільнення і чи буде нове правило поширюватися на поточного президента.



Варто нагадати, що в квітні, після поїздки Аграмунта в Сирію в складі делегації російських парламентаріїв, вже була досягнута домовленість про відставку президента ПАРЄ. Проте врешті-решт домовленість не була дотримана. Керівник асамблеї не оголосив про дату своєї відставки, а лише висловив готовність піти з посади, а 29 травня - приїхав до Праги для головування на засіданні Бюро ПАРЄ.

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Срочно: Эксперт рассказал, кто из президентов на самом деле самое большое зло Украины Президент Парламентської асамблеї Ради Європи Педро Аграмунт, якого готуються відправити у відставку, поїхав до Іспанії, не чекаючи завершення сесії ПАРЄ. Про це заявила на сесії екс-президент асамблеї Анн Брассер, передає replyua.net . Як відомо, у вівторок ПАРЄ розпочала розгляд змін до регламенту, які дозволять відправити президента ПАРЄ у відставку проти його волі. Педро Аграмунта не було в залі під час розгляду. Анн Брассер звернулася до нього.«Ми знаємо, що Аграмунт поїхав звідси до Іспанії, але я вірю, що він нас ще чує», - заявила вона. Вона також закликала Аграмунта добровільно піти у відставку для того, щоб «врятувати ситуацію». Найближчим часом буде прийнято рішення про те, як буде відбуватися звільнення і чи буде нове правило поширюватися на поточного президента.Варто нагадати, що в квітні, після поїздки Аграмунта в Сирію в складі делегації російських парламентаріїв, вже була досягнута домовленість про відставку президента ПАРЄ. Проте врешті-решт домовленість не була дотримана. Керівник асамблеї не оголосив про дату своєї відставки, а лише висловив готовність піти з посади, а 29 травня - приїхав до Праги для головування на засіданні Бюро ПАРЄ.