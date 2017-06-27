Древний метеорит упал на жилой дом в Нидерландах

В голландской деревне Брук произошел необычный инцидент – на крышу сарая одного из местных жителей упал метеорит, возраст которого составляет около четырех с половиной миллиардов лет.
Как информирует replyua.net со ссылкой на голландские источники, возраст метеорита равен возрасту Солнечной системы. Как отмечает источник, инцидент произошел еще несколько месяцев назад, однако только сейчас эта новость просочилась в прессу. Сообщается, что вес метеорита составляет всего 500 граммов, а размер тела – примерно с кулак, однако метеорит летел на большой скорости, поэтому серьезно повредил крышу сарая. Когда местный житель наше метеорит, он сразу передал его в Музей естествознания, который расположен в Лейдене.
Лео Кригсман, известный археолог, считает, что метеорит «родом» из зоны между Юпитером и Марсом, где очень много космического мусора. Как сообщается, местный житель, обнаруживший метеорит, не собирается просто так расставаться с находкой. По некоторым данным, музей купил космический объект за тысячу евро.