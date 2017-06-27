Польща прийняла понад 1,8 мільйона переселенців з України – Євродепутат

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Республіка Польща вже прийняла понад 1,4 мільйона іммігрантів з України. Як інформує replyua.met, таку заяву зробив польський євродепутат Яцек Саріуш-Вольський, повідомляє Польське Радіо..«Польща виконала свою частину солідарності в Європейському союзі, прийнявши понад 1,4 мільйона українців, однак лідери Євросоюзу цього не помічають«, - заявив Саріуш-Вольський. Євродепутат нагадав пропозицію враховувати переселенців з Донбасу в розрахунках з біженцями з півдня, проте вони були відхилені в ЄС. За його словами, Польща не може на це погодитися, тому що не може одночасно приймати і переселенців з України, і біженців з півдня, що не асимілюються і не адаптуються до місцевих звичаїв, культури і законам.Як відомо, українці в Польщі другі за кількістю клопотань про надання притулку. Про це повідомляє Польське радіо. У 2014 році число клопотань про надання притулку в Польщі від громадян України різко зросла. Проте у 2016 році таких заяв від українців було вже значно менше, ніж в попередні роки. Клопотання від громадян України - це приблизно 10% від загальної кількості звернень.