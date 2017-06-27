Останки Сальвадора Дали будут эксгумированы в Испании

Мадридский суд вынес постановление об эксгумации тела великого художника Сальвадора Дали. Как информирует replyua.net со ссылкой на испанские СМИ, останки художника будут эксгумированы для проведения ДНК-теста.
Сообщается, что суд Мадрида удовлетворил иск Пилар Абель, 60-летней испанки, утверждающей, что она является незаконнорожденной дочерью Дали. Судьи подчеркнули, что приняли такое непростое решение на основании того, что у родственников Дали не сохранились личные вещи живописца, с помощью которых можно было бы установить родство. Экспертиза будет проведена в Национальном институте токсикологии Испании. Абель требует признать ее дочерью Дали уже не первый год.
Женщина утверждает, что в 1955 году ее мать работала в одной семье в Кадакесе, где также был дом у Дали. Женщина настаивает на том, что о связи ее матери с Дали рассказывала бабушка. В то время, когда между художником и матерью Пилар завязался роман, Дали был женат на русской эмигрантке Гале, общих детей у них не было.