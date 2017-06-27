Самое большое европейское казино появится на Кипре

Киприотские власти подписали крупный контракт – в ближайшее время на Кипре будет построено казино, которое станет крупнейшим в Европе.
Как передает replyua.net со ссылкой на агентство Associated Press, власти средиземноморского государства, которое привлекается десятки тысяч туристов ежегодно, полностью поддержали идею, выдвинутую крупными компаниями CNS Group, Hard Rock и Melco International. Представители компаний предложили построить огромный игорный дом в крупнейшем городе Кипра Лимассоле, где предпочитают отдыхать иностранные туристы. В сообщении агентства говорится о том, сто, согласно проекту, в этом казино, которое будет соединено с гостиницей на пятьсот номеров, будет установлено не меньше 136 игорных столов и не меньше 1200 игровых автоматов.
Специалисты также уже подсчитали приблизительную стоимость реализации этого проекта. По самым скромным оценкам, строительство игорного дома обойдется компаниям в 558 миллионов американских долларов.