Макрон не дозволить Росії «тягнути кота за хвіст» і буде тиснути – Клімкін

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Французький президент Еммануель Макрон не збирається «тягнути кота за хвіст» і не дозволить тягнути час Росії. Як передає replyua.netз посиланням на «112..Україна», відповідну точку висловив глава українського МЗС Павло Клімкін.За його словами, мова спочатку йде про розмову в телефонному режимі н «нормандському форматі», яка може відбутися вже в найближчій перспективі. «Суть позиції Еммануеля Макрона полягає в тому, що він, так як інші», не має наміру «тягнути кота за хвіст» , як це робить Москва Також французький лідер не буде це давати робити російській стороні, а буде намагатися в чіткій координації з нами і німецькими друзями тиснути, щоб ми отримували результати, причому як працювати над дорожньою картою, так і досягати конкретних результатів в двох ключових сферах: безпека і звільнення заручників», - сказав Клімкін. Також він розповів, яке враження на нього справили переговори у Франції.«Насправді дуже класні враження. Це для мене грало особливу роль у контексті зустрічі з моїм новим колегою - міністром закордонних справ Франції Ле Дріану, з яким ми домовилися, що я відвідаю Париж найближчим часом, і, можливо, і французький і німецький міністри разом відвідають Україну», - сказав Клімкін.